Чому падають світові акції?

Китай вирішив впровадити обмеження на 5 американських компаній, пов'язаних із однією з найбільших суднобудівних організацій Південної Кореї, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Новий рекорд: золото тепер коштує як машина

Цей хід Пекіну відчутно підвищив градус у суперечці між країнами. Зокрема, акції відреагували на дії китайського уряду так:

контракти на S&P 500 впали на 1,1%;

ф'ючерси на Nasdaq 100 знизились на 1,5%;

європейські акції впали на 0,9%.

Протистояння також спричинило зростання світових облігацій, оскільки інвестори відмовилися від ризиків, що призвело до зниження дохідності 10-річних казначейських облігацій США на три базисні пункти до 4%,

– зазначає видання.

Зверніть увагу! Індекс S&P 500 зріс на більш як 30% з мінімуму, що був зафіксований у квітні.

Зауважимо, що багато стратегів вважають теперішнє загальне середовище сприятливим для акцій. Водночас, згідно з поточними оцінками, слід очікувати періоди волатильності.

Чому збільшується напруження між США та Китаєм?

Раніше США та Китай уклали торгове перемир'я. Однак уже 9 жовтня Пекін оголосив про введення жорстких заходів контролю за експортом рідкоземельних мінералів та технологій, пов'язаних з ними.

Трамп вирішив відповісти Сі. 11 жовтня, США запровадили 100% мита на товари з Китаю. Також було введено експортний контроль на усе критично важливе програмне забезпечення, повідомляє The Washington Post.

Важливо! Імовірно, Трамп та Сі зустрінуться у Південній Кореї в кінці жовтня. Під час цих переговорів, лідери країн мають врегулювати ситуацію.