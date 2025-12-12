Що відомо про рівень товарообігу між Республікою Білорусь та Росією у 2025?
Потрібно розуміти, що розширення російського напрямку відбувається на фоні зниження рівня білоруського експорту, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Посилення залежності від російського ринку можна побачити через збільшення його частки в білоруському експорті:
- на початку року вона складала – 65%;
- а уже влітку цей показник зріс до – 67%.
Цікаво! Білорусь не дає точних даних, відносно експорту до Росії. Імовірно, це пов'язано з тим, що приріст взаємної торгівлі забезпечується у першу чергу збільшення постачань з російської території на білоруську.
Можна помітити, що російський імпорт намагається займати "традиційні" сегменти виробників Білорусі:
- за 5 місяців, імпорт продовольства з Росії збільшився на 21%;
- а уже за 8 місяців 2025 року цей показник сягнув – 27%.
Як приклад:
- поставки свинини зросли у майже 1,5 раза;
- а соняшникової олії – у 2,5 раза.
Рекордні відвантаження через російські порти не демонструють нових можливостей логістики: вони лише фіксують обмежений доступ Білорусі до альтернативних маршрутів,
– зазначає розвідка.
Посилення залежності Росії від Білорусі є доволі закономірним. Як показує статистика, зростання білоруського ВВП протягом 2021 – 2025 років сягнуло 8%. Для розуміння, цей показник очікувався на рівні 20%, повідомляє Служба зовнішньої розвідки.
Яка ситуація в Білорусі зараз?
Білорусь не має достатньо ресурсів, аби погасити борги, там зростає бюджетний дефіцит. Саме тому, білоруська влада розраховує на допомогу Росії. Проте потрібно розуміти, що Кремль також обмежений в ресурсах, тому вагомого покращення очікувати не варто.
Ситуація в економіці Білорусі лише погіршується. Зараз економічний рівень там відповідає показникам за 2010 рік. Зокрема, відчутно зростає інфляція.