Що відомо про рівень товарообігу між Республікою Білорусь та Росією у 2025?

Потрібно розуміти, що розширення російського напрямку відбувається на фоні зниження рівня білоруського експорту, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Посилення залежності від російського ринку можна побачити через збільшення його частки в білоруському експорті:

на початку року вона складала – 65%;

а уже влітку цей показник зріс до – 67%.

Цікаво! Білорусь не дає точних даних, відносно експорту до Росії. Імовірно, це пов'язано з тим, що приріст взаємної торгівлі забезпечується у першу чергу збільшення постачань з російської території на білоруську.

Можна помітити, що російський імпорт намагається займати "традиційні" сегменти виробників Білорусі:

за 5 місяців, імпорт продовольства з Росії збільшився на 21%;

а уже за 8 місяців 2025 року цей показник сягнув – 27%.

Як приклад:

поставки свинини зросли у майже 1,5 раза;

а соняшникової олії – у 2,5 раза.

Рекордні відвантаження через російські порти не демонструють нових можливостей логістики: вони лише фіксують обмежений доступ Білорусі до альтернативних маршрутів,

– зазначає розвідка.

Посилення залежності Росії від Білорусі є доволі закономірним. Як показує статистика, зростання білоруського ВВП протягом 2021 – 2025 років сягнуло 8%. Для розуміння, цей показник очікувався на рівні 20%, повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Яка ситуація в Білорусі зараз?