Почему падают мировые акции?

Китай решил ввести ограничения на 5 американских компаний, связанных с одной из крупнейших судостроительных организаций Южной Кореи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Новый рекорд: золото теперь стоит как машина

Этот ход Пекина ощутимо повысил градус в споре между странами. В частности, акции отреагировали на действия китайского правительства так:

контракты на S&P 500 упали на 1,1%;

фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 1,5%;

европейские акции упали на 0,9%.

Противостояние также вызвало рост мировых облигаций, поскольку инвесторы отказались от рисков, что привело к снижению доходности 10-летних казначейских облигаций США на три базисных пункта до 4%,

– отмечает издание.

Обратите внимание! Индекс S&P 500 вырос более чем на 30% с минимума, который был зафиксирован в апреле.

Заметим, что многие стратеги считают нынешнюю общую среду благоприятной для акций. В то же время, согласно текущим оценкам, следует ожидать периоды волатильности.

Почему увеличивается напряжение между США и Китаем?

Ранее США и Китай заключили торговое перемирие. Однако уже 9 октября Пекин объявил о введении жестких мер контроля за экспортом редкоземельных минералов и технологий, связанных с ними.

Трамп решил ответить Си. 11 октября, США утвердили 100% пошлины на товары из Китая. Также был введен экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение, сообщает The Washington Post.

Важно! Предположительно, Трамп и Си встретятся в Южной Корее в конце октября. Во время этих переговоров, лидеры стран должны урегулировать ситуацию.