Супер'яхту російського олігарха продали "за безцінь": сума шокує кожного

81-метрову яхту Alfa Nero, яка, найімовірніше, належала російському олігарху Андрію Гур'єву, продали на аукціоні. Розкішне судно понад два роки простояло покинуте в Карибському морі.

Яхту російського олігарха "віддали задарма"

Alfa Nero – це одна із багатьох супер’яхт, які застрягли в портах по всьому світу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Це було пов'язане із хвилею економічних санкцій проти російських олігархів.

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Російський багатій покинув яхту на Антигуа в березні 2022 року, що стало початком цілої саги, яка тривала понад 2 роки. Йдеться про те, що розкішне судно стояло в гавані Фалмута на Антигуа.

Роботу екіпажу, який доглядав за яхтою, оцінювали у понад 100 тисяч доларів на місяць. Пізніше судно спробував придбати технологічний мільярдер Ерік Шмідт за. Але ця спроба провалилася, коли цей процес перетворився на юридичні чвари.

У результаті супер'яхту Alfa Nero продали за 40 мільйонів доларів, що значно менше її фактичної вартості. Про це повідомив брокер із Northrop & Johnson Річард Хіггінс, який представляв інтереси покупця. Він додав, що новий власник судна європеєць і він може виставить Alfa Nero на чартерний ринок.