Яхту российского олигарха "отдали даром"

Alfa Nero – это одна из многих суперяхт, которые застряли в портах по всему миру после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Это было связано с волной экономических санкций против российских олигархов.

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Российский богач покинул яхту на Антигуа в марте 2022 года, что стало началом целой саги, которая длилась более 2 лет. Речь идет о том, что роскошное судно стояло в гавани Фалмута на Антигуа.

Работу экипажа, который ухаживал за яхтой, оценивали в более 100 тысяч долларов в месяц. Позже судно попытался приобрести технологический миллиардер Эрик Шмидт за 67,6 миллиона долларов. Но эта попытка провалилась, когда процесс превратился в юридические распри.

В результате суперяхту Alfa Nero продали за 40 миллионов долларов, что значительно меньше ее фактической стоимости. Об этом сообщил брокер из Northrop & Johnson Ричард Хиггинс, который представлял интересы покупателя. Он добавил, что новый владелец судна европеец и он может выставить Alfa Nero на чартерный рынок.