Фінансові установи мають передати інформацію про такі активи Управління з контролю за зовнішніми активами (OFAC). Рішення Мінфіну також стосується установ, які знають або повинні знати про російські гроші у США.
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Мінфін США зобов’язав фінансові установи звітувати про активи Росії
Міністерство фінансів США пішло на такий крок у зв'язку із виконанням Акту про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців (REPO). Проте більше цей акт відомий, як закон про конфіскацію російських активів.
Варто додати, що більшість російських державних активів зберігають в Європі, тоді як, за оцінками банківської системи, в юрисдикції США на сьогодні тримають до 6 мільярдів доларів.
Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення країни G7 – Велика Британія, Японія, Німеччина, Італія, Франція, США та Канада – заморозили російські активи, які оцінюють у майже 300 мільярдів доларів.