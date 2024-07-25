Alfa Nero – це одна із багатьох супер’яхт, які застрягли в портах по всьому світу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Це було пов'язане із хвилею економічних санкцій проти російських олігархів.
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Яхту російського олігарха "віддали задарма"
Російський багатій покинув яхту на Антигуа в березні 2022 року, що стало початком цілої саги, яка тривала понад 2 роки. Йдеться про те, що розкішне судно стояло в гавані Фалмута на Антигуа.
У результаті супер'яхту Alfa Nero продали за 40 мільйонів доларів, що значно менше її фактичної вартості. Про це повідомив брокер із Northrop & Johnson Річард Хіггінс, який представляв інтереси покупця. Він додав, що новий власник судна європеєць і він може виставить Alfa Nero на чартерний ринок.