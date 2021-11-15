Наразі відомо, що за створенням біткойна та першої версії програмного забезпечення, у якому був реалізований цей протокол, стоїть особа або група людей, відома під псевдонімом Сатоши Накамото.

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Суд у Флориді може розкрити ім'я творця біткойна

Сім'я померлого американця Дейва Клеймана подала позов до суду проти його колишнього партнера по бізнесу Крейга Райта щодо контролю над їхніми спільними активами. Суть полягає у тому, що кошти, які стали предметом цієї справи, – це орієнтовно 1 мільйон біткойнів, які належать Сатоши Накамото.

Крейг Райт – це інформатик та бізнесмен з Австралії, який з 2016 року публічно заявляє, що саме він створив головну цифрову монету у світі. Проте більшість прихильників біткойна заперечують це. Існує лише один спосіб з'ясувати хто саме ховається під псевдонімом Сатоши Накомота – ключ до облікового запису, де зберігаються 1 мільйон біткойнів.

Попри все рідні Дейва Клеймана зазначили, що їхній покійний родич співпрацював з Райтом, в тому числі й над створенням біткойна. Відповідно, це дає їм право на половину капіталу у біткойнах, який належить Сатоши Накамото. Наразі йдеться про суму у 64 мільярди доларів. Адвокат сім'ї Клеймана вважає, що докази зможуть підтвердити існування цієї співпраці, результатом якої стало створення біткойна.

Суд у Флориді може розсекретити ім'я творця біткойна / Фото Getty Images

Реакція Крейга Райта

Захист Крейга Райта планує довести у суді, що створення біткойна – це виключно його заслуга. Адвокат австралійського бізнесмена вірить у те, що суд не зможе знайти жодних доказів співпраці Райта та Клеймана.

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Цікаво, що програміст у травні 2016 року відмовився від своїх заяв щодо створення біткойна, коли зіткнувся з потужним суспільним контролем. Загалом існує чимало сумнівів, що Райт, Клейман чи вони разом стоять за псевдонімом Сатоши Накамото. Актуальна вартість біткойна на момент створення цього матеріалу згідно з CoinDesk: