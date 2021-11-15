Теперь известно, что за созданием биткоина и первой версии программного обеспечения, в котором был реализован этот протокол, стоит лицо или группа людей, известная под псевдонимом Сатоши Накамото.

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Суд во Флориде может раскрыть имя создателя биткоина

Семья умершего американца Дэйва Клеймана подала иск в суд против его бывшего партнера по бизнесу Крейга Райта по поводу контроля над их общими активами. Суть заключается в том, что средства, ставшие предметом этого дела, – это ориентировочно 1 миллион биткоинов, которые принадлежат Сатоши Накамото.

Крейг Райт – это информатик и бизнесмен из Австралии, который с 2016 года публично заявляющий, что именно он создал главную цифровую монету в мире. Однако большинство поклонников биткоина отрицают это. Существует только один способ выяснить кто именно прячется под псевдонимом Сатоши Накомота – ключ к аккаунту, где хранятся 1 миллион биткоинов.

Несмотря на все родные Дэйва Клеймана отметили, что их покойный родственник сотрудничал с Райтом, в том числе над созданием биткоина. Соответственно, это дает им право на половину капитала в биткоинах, принадлежащем Сатоши Накамото. Речь идет о сумме в 64 миллиарда долларов. Адвокат семьи Клеймана считает, что доказательства смогут подтвердить существование этого сотрудничества, результатом которого стало создание криптовалюты.

Суд во Флориде может рассекретить имя создателя биткоина / Фото Getty Images

Реакция Крейга Райта

Защита Крейга Райта планирует доказать в суде, что создание биткоина – исключительно его заслуга. Адвокат австралийского бизнесмена верит в то, что суд не сможет найти никаких доказательств сотрудничества Райта и Клеймана.

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Интересно, что программист в мае 2016 года отказался от своих заявлений о создании биткоина, когда столкнулся с мощным общественным контролем. В общем, существует немало сомнений, что Райт, Клейман или они вместе стоят за псевдонимом Сатоши Накамото. Актуальная стоимость биткоина на момент создания этого материала согласно CoinDesk :