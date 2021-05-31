Найімовірніше, протягом кількох найближчих тижнів можна очікувати нестійких торгових умов. Проте, прогноз щодо розвитку біткойна є позитивним.

Варте уваги Центробанки провідних країн світу зацікавилися криптовалютами: про що це свідчить

Позиції біткойна на ринку

Станом на 31 травня вартість біткойна доросла до 36 тисяч доларів. За останні 24 години цей показник впав на 1,72%. Максимально ціна цифрової валюти зростала майже до 65 тисяч доларів. Експерти вважають, що біткойн має потенціал досягнути в рази вищих позицій.

Біткойн вже почав рухатися у напрямку до 60 тисяч доларів, і головним питанням залишається коли криптовалюта перетне цей бар'єр. Саме так вважає стратег по криптовалюті Джоел Крюгер з LMAX Digital.

Біткойн зміцнює позиції на ринку / Інфографіка CoinDesk

Що чекає на криптовалюту далі

Крюгер вважає, що шанси біткойна на успіх мають конструктивний характер і в середньостроковій, і в довгостроковій перспективі. Крім того, він додав, що ціна має тенденції випереджати факт прийняття.

На цей момент, ми вважаємо, що настала фаза, коли ринку необхідний час на паузу для роздумів після наслідків чудового пробігу. Хоча ми б не виключали можливість потужних невдач у цьому році, ми впевнені, що будь-які додаткові зниження будуть дуже добре підтримані на рівні понад 20 тисяч доларів США перед ймовірним поштовхом до рекордно високих показників,

– розповів експерт.

Глава платформи для створення криптовалютного капіталу Dacxi Кетрін Вуллер вважає, що лідер ринку на шляху до рекордної позначки у 100 тисяч доларів. За її словами, навіть попри падіння дохід біткойна все ще оцінюють у колосальних 260% протягом року. Експерти прогнозують, що перед досягненням нового історичного максимуму можливий тимчасовий спад.

До теми Найбагатший криптомільярдер у світі розкрив секрети своєї фінансової філософії

Останні події на ринку криптовалют показали, що рушійною силою розпродажі стали роздрібні, а не інституційні інвестори. Ще однією позитивною новиною, яка підсилює позиції біткойна, є рішення PayPal дозволити своїм клієнтам передавати цифрові монети третім особам. Ситуацію також підігрівають чутки про зростання апетиту з боку Apple Pay.

Обвал біткойна: головні причини:

Tesla відмовилася приймати платежі в біткойнах. Ілон Маск обґрунтував цей крок тим, що майнінг криптовалюти шкодить навколишньому середовищу.

Китай почав обмежувати доступ до цифрових валют. Зокрема, три китайські банки та платіжні системи закликали фінансові установи не пов'язувати свій бізнес з криптовалютами.

Як грамотно управляти грошима і прибутково інвестувати на біржі? Дізнайтеся у експертів з багаторічним досвідом успішного трейдингу Forex CLub.