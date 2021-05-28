Він є прихильником філософії ефективного альтруїзму, яка набирає шалені оберти у світі. У цьому контексті Бенкман-Фрід відрізняється від інших мільярдерів, оскільки його головною ціллю є не лише заробити гроші, але й вплинути на світ.

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Досвідчений трейдер, який колись працював у фірмі Jane Street, звернув увагу на новий світ – цифрові валюти. На той момент Бенкман-Фрід встиг розчаруватися традиційними біржами і, на його думку, безглуздою системою маржі, яка дозволяє людям торгувати, позичаючи кошти, часто, навіть некомпетентним механізмам управління ризиками. Інвестор побачив можливість заробити гроші – великі гроші. Досить швидко підприємець став лідером у просторі, який розвивається шаленими темпами.

У 2017 році він створив кілька проєктів:

торговельну фірму Alameda Research, яка управляє цифровими активами на 100 мільйонів доларів,

доларів, біржу криптовалютних деривативів FTX, яка регулярно проводить транзакції на суму 5 мільярдів доларів в день,

доларів в день, децентралізовану біржу Serum.

Ефективний альтруїзм Це філософія й соціальний рух, який використовує докази, щоб визначати найефективніші способи допомоги іншим.

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Наразі його капітал оцінюють в 11,5 мільярда доларів. Ця оцінка не враховує 23 мільярди доларів, заблокованих криптографічно, щоб гарантувати користувачам, що він не буде заливати ринок. У 2021 році Бенкман-Фрід очолив рейтинг Forbes 30 Under 30. Крім того, він отримав звання найбагатшого і найвідомішого криптомільярдера у світі.

У лютому він заснував некомерційний фонд FTХ, який має мандат віддавати 1% від чистого прибутку біржі криптовалютних деривативів FTX. За даними організації, на благодійність вже пожертвували понад 9 мільйонів доларів. Сферами інтересу фонду є боротьба з хворобами та добробут тварин.

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