Схоже, що криптовалюти не лише змінюють наш світ, але й стають важливим його елементом. Тож, не дивно, що все більше країн активно вивчають можливість створення власних цифрових валют.

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Від настороженості до цікавості

Спочатку центробанки ставилися до криптовалют з великим упередженням і недовірою, вважаючи, що це всього лише інструмент для відмивання коштів та проведення фінансових операцій для шахраїв. Яскравим прикладом цього було ставлення Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США, яка неодноразово негативно висловлювалася з приводу біткойна та інших криптовалют. Пізніше ця організація навіть активно протистояла запуску власної цифрової валюти соціальною мережею Facebook та месенджером Telegram.

Найімовірніше, негативне ставлення було пов'язано з тим, що американський регулятор бачив у Libra та Gram загрозу для чинної світової фінансової системи й, звичайно, ж долара, як головної валюти у світі.

Однак, чимало держав ризикнули піти іншим шляхом. Вони розгледіли в криптовалюті Facebook можливість для створення нової грошової одиниці глобального рівня і вирішили не залишатися осторонь від цього процесу. Фінансові установи також зацікавлені в тому, щоб не втратити контроль над світовою платіжною системою і зберегти привабливість своїх національних валют.

Згідно з результатами опитування Банку міжнародних розрахунків, на початку 2020 року 80% фінансових регуляторів працювали над створенням віртуальних аналогів національних валют. Участь в опитуванні взяли 66 центральних банків світу. Варто зауважити, що 40% центробанків перейшли від досліджень до тестування та експериментів. Світовий банк прогнозує, що у квітні 2020 року майже 20% регуляторів розглядали можливість запуску власної цифрової валюти протягом наступних шести років.

Китай випереджає всіх

Найактивнішу діяльність щодо запуску національної криптовалюти розгорнула влада Китаю. Там почали працювати над створенням цифрового юаня ще у 2014 році, а минулого року в країні стартував етап публічного тестування валюти у кількох містах. Китай має намір почати повноцінно використовувати віртуальний юань на Олімпійських іграх, які пройдуть у Пекіні у 2022 році. Китайська криптовалюта отримала назву DCEP.

Однак, Піднебесна далеко не єдина країна, яка зважилася на такий крок. Центробанки Канади, Англії, Японії, Швейцарії та Європейський центральний банк об'єдналися, щоб обмінюватися досвідом вивчення варіантів використання цифрових валют. Країни Скандинавії теж активно займаються розробкою криптовалют. Зокрема, у Швеції над е-кроною почали працювати ще у 2017 році, а центральний банк Норвегії вже тестує віртуальний аналог національної валюти.

Центробанки працюють над створенням цифрових валют / Фото Pexels

Криптовалюти завойовують довіру

Увага центробанків провідних країн світу до криптовалют свідчить про те, що цифрові активи мають великий потенціал і можуть стати цікавим інструментом для інвестицій. А спроби створити національні криптовалюти є ще одним підтвердженням того, що ці активи мають велике майбутнє. Однозначним аргументом на користь цієї гіпотези є різкий стрибок курсів криптовалют, який спостерігається з початку 2021 року. Біткойн навіть оновив свій історичний максимум, майже досягнувши позначки в 65 тисяч доларів. Після цього зросли в ціні й інші віртуальні валюти.

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Заробляти на цифрових валютах може кожен. Для цього достатньо вибрати правильну торгову платформу. Одним з таких майданчиків є Libertex від Forex Club. Ця платформа отримала чимало міжнародних нагород. Послугами Libertex вже користуються понад 2,9 мільйона інвесторів-початківців та досвідчених гравців у всьому світі.

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