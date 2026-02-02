Скільки потрібно заплатити за рік стажу зараз?

"Ціна" стажу залежить від встановленої в Україні мінімальної зарплати, повідомляє ПФУ.

З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата в Україні зросла. Наразі вона складає – 8 647 гривень.

Відповідно змінюються і розміри виплат та внесків, які базуються на цій величині. Зокрема, з 1 січня зміниться розмір мінімального страхового внеску,

– вказує Пенсійний фонд.

Важливо! Мінімальний страховий внесок – це 22% розміру мінімальної заробітної плати.

Аби до страхового стажу зарахували цілий місяць, потрібно здійснити добровільний внесок. Ця сума не може бути менше мінімального страхового внеску.

Тобто, аби до стажу зарахували період необхідно:

для повного місяця стажу, потрібно сплатити не менш як 22% від 8 647 гривень – 1 902,34 гривні;

а за рік доведеться заплатити не менш як – 22 828,08 гривень.

Скільки треба стажу, аби вийти на пенсію у 2026 році?

У 2026 році мінімуми стажу для виходу на пенсію змінилися, повідомляє Пенсійний фонд. Наразі вони такі:

для виходу на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше – 33 роки стажу;

у 63 роки – як мінімум 23 роки стажу;

у 65 років – 15 років.

Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?