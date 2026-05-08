Що відбувається з недоотриманими виплати?

Інколи пенсіонер недоотримує пенсію. Тоді на цю виплату має право його сім'я, повідомляє ПФУ.

Така виплата виплачується по місяць смерті пенсіонера та надається виключно тим членам родини:

які мешкали з пенсіонером на день смерті;

а також непрацездатним членам родини, що перебували на утриманні пенсіонера (незалежно від того, чи проживали вони з померлим на день його смерті), повідомляється на порталі "Дія".

Якщо недоотримана пенсія увійшла до складу спадщини, то для її одержання до документа, що посвідчує особу заявника, і свідоцтва про смерть, також додається свідоцтво про право на спадщину,

– вказує ПФУ.

Важливо! Виключенням з цього правила є пенсії, які призначені відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Саме вони не включаються до складу спадщини і виплачуються за зверненням, яке надійшло не пізніше через 6 місяців після смерті пенсіонера.

Як отримати недоотриману виплату?

Отримати недоотриману виплату можна різними шляхами. Зокрема, звернутись у ПФУ онлайн та офлайн.

Окрім заяви, потрібно подати такий пакет документів:

свідоцтво про смерть пенсіонера;

документ, що підтверджує родинні стосунки померлого пенсіонера та заявника;

реквізити банківського рахунку;

посвідчення особи заявника;

ІПН заявника;

документ, що підтверджує проживання з пенсіонером на день смерті (наприклад, довідка про склад сім'ї).

Які нюанси щодо цієї виплати важливо знати?