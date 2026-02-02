Сколько нужно заплатить за год стажа сейчас?
"Цена" стажа зависит от установленной в Украине минимальной зарплаты, сообщает ПФУ.
С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Украине выросла. Сейчас она составляет – 8 647 гривен.
Соответственно меняются и размеры выплат и взносов, которые базируются на этой величине. В частности, с 1 января изменится размер минимального страхового взноса,
– указывает Пенсионный фонд.
Важно! Минимальный страховой взнос – это 22% размера минимальной заработной платы.
Чтобы в страховой стаж зачислили целый месяц, нужно осуществить добровольный взнос. Эта сумма не может быть меньше минимального страхового взноса.
То есть, чтобы в стаж зачислили период необходимо:
- для полного месяца стажа, нужно уплатить не менее 22% от 8 647 гривен – 1 902,34 гривны;
- а за год придется заплатить не менее – 22 828,08 гривны.
Сколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию в 2026 году?
В 2026 году минимумы стажа для выхода на пенсию изменились, сообщает Пенсионный фонд. Сейчас они таковы:
- для выхода на пенсию в 60 лет, нужно иметь минимум – 33 года стажа;
- в 63 года – как минимум 23 года стажа;
- в 65 лет – 15 лет.
Что еще важно знать пенсионерам сейчас?
Пенсионеры имеют возможность увеличить свою пенсионную выплату. Для этого существуют разного рода доплаты. В частности по возрасту. Такая надбавка предоставляется пенсионерам старше 70 лет, которые получают пенсию менее 10 340,35 гривны.
В общее количество стажа может засчитываться не все время работы. Например, если вы работали не официально, этот период не учитывается.