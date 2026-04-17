Яка буде пенсія, якщо маєш офіційний стаж всього 18 років

На розмір пенсії впливає саме кількість офіційного стажу. Також при визначенні пенсійної виплати важливу роль грає дохід, який мала особа. Яка буде пенсія, якщо пропрацював всього 18 років, читайте далі.

Чи можна піти на пенсію, якщо маєш 18 років офіційного стажу?

18 років стажу вистачить, аби піти на пенсію у 2026 році, повідомляє Пенсійний фонд.

Читайте також Підвищення у квітні буде: важлива інформація для пенсіонерів

Адже мінімуми для виходу на пенсію у 2026 році встановлені такі:

аби піти на пенсію в 60 років особі потрібно мати хоча б – 33 роки страхового стажу;

особі потрібно мати хоча б – 33 роки страхового стажу; в 63 роки мінімум складає – 23 роки страхового стажу;

мінімум складає – 23 роки страхового стажу; в 65 років – 15 років страхового стажу.

Отже, при наявності 18 років страхового стажу пенсіонер може піти на пенсію в 65 років у 2026. Окрім цього, при розрахунках пенсійної виплати врахуємо, що:

особа мала дохід 10 тисяч гривень;

йде на пенсію на загальних умовах.

Важливо! Розрахунки проведемо через пенсійний калькулятор.

У вказаному випадку, пенсія особи сягне приблизно – 2,2 тисячі гривень.



Яку будеш отримувати пенсію при стажі 18 років / Скриншот Пенсійний калькулятор

Проте в реальності пенсія буде більша. Річ у тім, що ПФУ штучно дотягне її до визначеного в цьому випадку мінімуму. Наразі це – 3 406 гривень, повідомляє Пенсійний фонд.

Що ще мають знати пенсіонери зараз?