Можно ли уйти на пенсию, если имеешь 18 лет официального стажа?

18 лет стажа хватит, чтобы уйти на пенсию в 2026 году, сообщает Пенсионный фонд.

Ведь минимумы для выхода на пенсию в 2026 году установлены такие:

чтобы уйти на пенсию в 60 лет лицу нужно иметь хотя бы – 33 года страхового стажа;

лицу нужно иметь хотя бы – 33 года страхового стажа; в 63 года минимум составляет – 23 года страхового стажа;

минимум составляет – 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Итак, при наличии 18 лет страхового стажа пенсионер может уйти на пенсию в 65 лет в 2026. Кроме этого, при расчетах пенсионной выплаты учтем, что:

лицо имело доход 10 тысяч гривен;

идет на пенсию на общих условиях.

Важно! Расчеты проведем через пенсионный калькулятор.

В указанном случае, пенсия лица достигнет примерно – 2,2 тысячи гривен.



Какую будешь получать пенсию при стаже 18 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор

Однако в реальности пенсия будет больше. Дело в том, что ПФУ искусственно дотянет ее до определенного в этом случае минимума. Сейчас это – 3 406 гривен, сообщает Пенсионный фонд.

