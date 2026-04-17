Можно ли уйти на пенсию, если имеешь 18 лет официального стажа?
18 лет стажа хватит, чтобы уйти на пенсию в 2026 году, сообщает Пенсионный фонд.
Ведь минимумы для выхода на пенсию в 2026 году установлены такие:
- чтобы уйти на пенсию в 60 лет лицу нужно иметь хотя бы – 33 года страхового стажа;
- в 63 года минимум составляет – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Итак, при наличии 18 лет страхового стажа пенсионер может уйти на пенсию в 65 лет в 2026. Кроме этого, при расчетах пенсионной выплаты учтем, что:
- лицо имело доход 10 тысяч гривен;
- идет на пенсию на общих условиях.
Важно! Расчеты проведем через пенсионный калькулятор.
В указанном случае, пенсия лица достигнет примерно – 2,2 тысячи гривен.
Какую будешь получать пенсию при стаже 18 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор
Однако в реальности пенсия будет больше. Дело в том, что ПФУ искусственно дотянет ее до определенного в этом случае минимума. Сейчас это – 3 406 гривен, сообщает Пенсионный фонд.
Что еще должны знать пенсионеры сейчас?
В апреле состоялся перерасчет выплат некоторых работающих пенсионеров. Он коснулся именно тех лиц, что приобрели для этого достаточно стажа – минимум 24 месяца. Или же с момента проведения последнего перерасчета или назначения пенсии прошло достаточно времени – 2 года.
Вырасти выплаты пенсионеров могут не только благодаря перерасчету. Этому, в частности, будет способствовать начислению определенных доплат. Например, сейчас предоставляется надбавка по возрасту. Она начисляется автоматически и находится в пределах 300 – 570 гривен.