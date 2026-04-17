Чи можна піти на пенсію, якщо маєш 18 років офіційного стажу?

18 років стажу вистачить, аби піти на пенсію у 2026 році, повідомляє Пенсійний фонд.

Читайте також Підвищення у квітні буде: важлива інформація для пенсіонерів

Адже мінімуми для виходу на пенсію у 2026 році встановлені такі:

аби піти на пенсію в 60 років особі потрібно мати хоча б – 33 роки страхового стажу;

особі потрібно мати хоча б – 33 роки страхового стажу; в 63 роки мінімум складає – 23 роки страхового стажу;

мінімум складає – 23 роки страхового стажу; в 65 років – 15 років страхового стажу.

Отже, при наявності 18 років страхового стажу пенсіонер може піти на пенсію в 65 років у 2026. Окрім цього, при розрахунках пенсійної виплати врахуємо, що:

особа мала дохід 10 тисяч гривень;

йде на пенсію на загальних умовах.

Важливо! Розрахунки проведемо через пенсійний калькулятор.

У вказаному випадку, пенсія особи сягне приблизно – 2,2 тисячі гривень.



Яку будеш отримувати пенсію при стажі 18 років / Скриншот Пенсійний калькулятор

Проте в реальності пенсія буде більша. Річ у тім, що ПФУ штучно дотягне її до визначеного в цьому випадку мінімуму. Наразі це – 3 406 гривень, повідомляє Пенсійний фонд.

Що ще мають знати пенсіонери зараз?