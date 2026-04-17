Чи можна піти на пенсію, якщо маєш 18 років офіційного стажу?
18 років стажу вистачить, аби піти на пенсію у 2026 році, повідомляє Пенсійний фонд.
Адже мінімуми для виходу на пенсію у 2026 році встановлені такі:
- аби піти на пенсію в 60 років особі потрібно мати хоча б – 33 роки страхового стажу;
- в 63 роки мінімум складає – 23 роки страхового стажу;
- в 65 років – 15 років страхового стажу.
Отже, при наявності 18 років страхового стажу пенсіонер може піти на пенсію в 65 років у 2026. Окрім цього, при розрахунках пенсійної виплати врахуємо, що:
- особа мала дохід 10 тисяч гривень;
- йде на пенсію на загальних умовах.
Важливо! Розрахунки проведемо через пенсійний калькулятор.
У вказаному випадку, пенсія особи сягне приблизно – 2,2 тисячі гривень.
Яку будеш отримувати пенсію при стажі 18 років / Скриншот Пенсійний калькулятор
Проте в реальності пенсія буде більша. Річ у тім, що ПФУ штучно дотягне її до визначеного в цьому випадку мінімуму. Наразі це – 3 406 гривень, повідомляє Пенсійний фонд.
Що ще мають знати пенсіонери зараз?
У квітні відбувся перерахунок виплат деяких працюючих пенсіонерів. Він торкнувся саме тих осіб, що набули для цього достатньо стажу – мінімум 24 місяці. Або ж з моменту проведення останнього перерахунку чи призначення пенсії пройшло достатньо часу – 2 роки.
Зрости виплати пенсіонерів можуть не тільки завдяки перерахунку. Цьому, зокрема, сприятиме нарахування певних доплат. Наприклад, зараз надається надбавка за віком. Вона нараховується автоматично і перебуває в межах 300 – 570 гривень.