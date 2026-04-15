Коли будуть виплачувати збільшену пенсію працюючим пенсіонерам?

Виплату перерахованих пенсій розпочато ще з 4 квітня 2026 року, повідомляє ПФУ.

Цікаво! Торік перераховані пенсії виплачували з квітня.

Перерахунок проводиться з урахуванням стажу набутого станом на 1 березня 2026 року. Умовами для здійснення цієї процедури є:

набуття не менш як 24 місяців страхового стажу;

або ж перерахунок може відбуватися, якщо від призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло не менш як 2 роки.

Важливо! Цей перерахунок відбувається автоматично.

Перерахунок проводиться з урахуванням лише страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або – у разі доцільності, з урахуванням стажу та заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії,

– вказує заступник начальника Головного управління ПФУ в Тернопільській області Володимир Івахов.

Ця заробітна плата вираховується за періоди страхового стажу, визначені в частині першій статті 40 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". При цьому, відбуватиметься застосування показника середньої зарплати (доходу), що враховувався під час призначення (або ж – попереднього перерахунку) пенсійної виплати.

Що ще важливо знати про перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів?