Скільки треба стажу, щоб вийти на пенсію у 2026 році?

Наразі українці можуть піти на пенсію, починаючи з 60 років, повідомляє Пенсійний фонд.

Вимоги до кількості стажу, який потрібно набути, такі:

для виходу на пенсію в 60 років, мінімально необхідна кількість стажу, станом на 2026 – 33 роки страхового стажу;

в 63 роки потрібно мати щонайменше – 23 роки страхового стажу;

в 65 років – 15 років страхового стажу.

Якщо людина не набула достатньо стажу, вона не має права на пенсію. Проте їй можуть надати спеціальну тимчасову державну соцдопомогу, що надається виключно непрацюючій особі. Таку виплату ще часто називають соціальною пенсією.

Як вказує ПФУ, розраховується така допомога, як:

різниця між середньомісячним сукупним доходом родини, у розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців;

а також прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність.

Водночас така соціальна пенсія не може бути менш як прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність. Тобто, нині – 2 595 гривень.

Зауважимо, така виплата призначається після 65 років. З часом вона перераховується.

Тимчасова допомога перераховується особі кожні шість місяців з урахуванням змін її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату,

– йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

До слова, вимоги до кількості стажу будуть змінюватись до 2028 року. Зростуть мінімуми саме для 60 та 63 років. А от в 65 років і надалі буде достатньо 15 років стажу.

Уже у 2028 році, для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років стажу. А для 63 показник зросте до – 25 років.