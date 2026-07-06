Який розмір пенсії при зарплаті 20 тисяч гривень?

При розрахунках пенсії розглянемо ситуацію, що людина має змогу піти на пенсію якнайраніше. Тобто, станом на 2026 рік в 60 років, пише 24 Канал.

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Як зазначає ПФУ, наразі мінімум стажу для виходу на пенсію у вказаному віці – 33 роки. Також при розрахунках врахуємо, що на заслужений відпочинок громадянин йде на загальних умовах.

Важливо! Розрахунки відбуваються через пенсійний калькулятор.

За вказаних умов, у 2026 році пенсія складатиме орієнтовно – 7,2 тисячі гривень.



Яка пенсія при зарплаті 20 тисяч у 2026 році / Скриншот Пенсійний калькулятор

Зауважимо, наразі для розрахунків пенсії використовується така формула П = Зп × Кс × Кз, де:

П – це розмір пенсії;

– це розмір пенсії; Зп – середня зарплата по Україні за 3 останні роки, що передують року звернення для призначення пенсії;

– середня зарплата по Україні за 3 останні роки, що передують року звернення для призначення пенсії; Кз – індивідуальний коефіцієнт зарплати;

– індивідуальний коефіцієнт зарплати; Кс – коефіцієнт страхового стажу.

Відповідно, розрахунки для 2026 можуть бути неактуальні вже у наступні роки. Адже, наприклад, буде використовуватись інший показник середньої заробітної плати.

Нагадаємо, вимоги до кількості стажу залежать саме від віку особи. Станом на 2026 рік, вийти на пенсію у 63 роки можна, маючи 23 роки страхового стажу. Для 65 мінімум – 15 років страхового стажу.