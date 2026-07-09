Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 2026 году?

В настоящее время украинцы могут выйти на пенсию, начиная с 60 лет, сообщает Пенсионный фонд.

Требования к количеству стажа, который необходимо накопить, следующие:

для выхода на пенсию в 60 лет минимально необходимое количество стажа по состоянию на 2026 год – 33 года страхового стажа;

в 63 года необходимо иметь не менее 23 лет страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Если человек не накопил достаточного стажа, он не имеет права на пенсию. Однако ему может быть предоставлена специальная временная государственная социальная помощь, которая выплачивается исключительно неработающим лицам. Такую выплату еще часто называют социальной пенсией.

Как указывает ПФУ, такая помощь рассчитывается как:

разница между среднемесячным совокупным доходом семьи, в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев;

а также прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность.

При этом такая социальная пенсия не может быть меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть, в настоящее время – 2 595 гривен.

Отметим, что такая выплата назначается после 65 лет. Со временем она пересчитывается.

Временное пособие пересчитывается лицу каждые шесть месяцев с учетом изменений его имущественного положения и среднемесячного совокупного дохода и выплачивается до достижения таким лицом возраста, с которого оно приобретает право на пенсионную выплату,

– говорится в сообщении Пенсионного фонда.

К слову, требования к количеству стажа будут меняться до 2028 года. Увеличатся минимальные требования именно для 60 и 63 лет. А вот в 65 лет и далее будет достаточно 15 лет стажа.

Уже в 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется 35 лет стажа. А для 63 лет этот показатель вырастет до 25 лет.