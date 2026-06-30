Як будуть змінюватись вимоги до кількості стажу?
Мінімум стажу, який потрібно набути, залежить від віку, повідомляє Пенсійний фонд.
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Зараз показники такі:
- для виходу на пенсію в 60 років, мінімум – 33 роки страхового стажу;
- в 63 роки – 23 роки страхового стажу;
- в 65 років – 15 років страхового стажу.
Уже у 2027 році показники будуть такі:Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
- аби піти на пенсію в 60 років, мінімум складатиме вже – 34 роки страхового стажу;
- в 63 роки – 24 роки страхового стажу.
У 2028 році мінімуми зростуть так:
- щоб піти на пенсію в 60 років, мінімум буде – 35 років страхового стажу;
- в 63 роки – 25 років страхового стажу.
А от для 65 років показник поки буде без змін. Тобто, він і надалі складатиме – 15 років страхового стажу.
Нагадаємо, кількість стажу впливає не тільки на час виходу на заслужений відпочинок. Також від цього значення залежить розмір пенсійної виплати. Наразі формула для розрахунку пенсії: П = Зп × Кс × Кз. Тобто, важливу роль також грають: дохід особи, середня заробітна плата в Україні за 3 календарні роки, що передують року звернення.