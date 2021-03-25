Їжа майбутнього: стартап залучив 200 мільйонів доларів для виготовлення м'яса з пробірки
Стартап Eat Just, який виготовляє м'ясо з пробірки та яйця без яєць, залучив 200 мільйонів доларів в новому раунді інвестицій. Хто погодився вкласти гроші в цей проєкт – читайте далі.
Джерело:TechCrunch
Цей раунд фінансування проходив під керівництвом Управління інвестицій Катару за участі інвестиційних компаній Charlesbank Capital Partners і Vulcan Capital, засновником яких є один з творців Microsoft Пол Аллен.
Безпека та здоров'я, або куди витратять гроші
Співзасновник та генеральний директор стартапу Джош Тетрік зазначив, що вони обирали інвесторів, які мають знання та досвід співпраці з компаніями, які трансформують різні галузі.
За його словами, Eat Just прагне розпочати роботу над створення безпечнішої, стійкішої та здоровішої продовольчої системи.
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З 2011 року американський стартап залучив понад 650 мільйонів доларів інвестицій. Ці кошти були витрачені на створення потужностей для виготовлення продуктів-замінників яєць та для нової лінії "вирощеного" в лабораторії м'яса.
Яйця / Фото unsplash
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