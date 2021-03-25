Стартап Eat Just, который производит мясо из пробирки и яйца без яиц, привлек 200 миллионов долларов в новом раунде инвестиций. Кто согласился вложить деньги в этот проект – читайте дальше.

Этот раунд финансирования проходил под руководством Управления инвестиций Катара при участии инвестиционных компаний Charlesbank Capital Partners и Vulcan Capital , учредителем которых является один из создателей Microsoft Пол Аллен.

Управление инвестиций Катара - это суверенный фонд богатства государства, который был создан в 2005 году с целью укрепления экономики.

Безопасность и здоровье, или куда потратят деньги

Соучредитель и генеральный директор стартапа Джош Тетрик отметил, что они выбирали инвесторов, которые имеют знания и опыт сотрудничества с компаниями-трансформаторами различных отраслей.

По его словам, Eat Just стремится создать более безопасною, устойчивою и здоровою продовольственною систему.

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С 2011 года американский стартап привлек более 650 миллионов долларов инвестиций. Эти средства были потрачены на создание мощностей для изготовления продуктов-заменителей яиц и для новой линии "выращенного" в лаборатории мяса.

Яйца / Фото unsplash

На данный момент стоимость компании оценивают в 1,2 миллиарда долларов США. Продукцию компании уже продают в более, чем в 20 тысячах магазинах и тысячи заведений общественного питания. По данным издания Green Queen, американский стартап Eat Just также активно развивается в странах Азии. В частности, речь идет о Макао, Сингапуре, Китае и Гонконге. Интересно, что в 2020 году Сингапур первым в мире позволил компании популяризировать и продавать мясо птицы созданное в лаборатории.