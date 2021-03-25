Еда будущего: стартап привлек 200 миллионов для изготовления мяса из пробирки
Стартап Eat Just, который производит мясо из пробирки и яйца без яиц, привлек 200 миллионов долларов в новом раунде инвестиций. Кто согласился вложить деньги в этот проект – читайте дальше.
Источник:TechCrunch
Этот раунд финансирования проходил под руководством Управления инвестиций Катара при участии инвестиционных компаний Charlesbank Capital Partners и Vulcan Capital, учредителем которых является один из создателей Microsoft Пол Аллен.
Безопасность и здоровье, или куда потратят деньги
Соучредитель и генеральный директор стартапа Джош Тетрик отметил, что они выбирали инвесторов, которые имеют знания и опыт сотрудничества с компаниями-трансформаторами различных отраслей.
По его словам, Eat Just стремится создать более безопасною, устойчивою и здоровою продовольственною систему.
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С 2011 года американский стартап привлек более 650 миллионов долларов инвестиций. Эти средства были потрачены на создание мощностей для изготовления продуктов-заменителей яиц и для новой линии "выращенного" в лаборатории мяса.
Яйца / Фото unsplash
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