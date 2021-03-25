Статус людини, яка втратила найбільше в історії грошей, належить японцю Масайосі Сон, який заснував SoftBank. На початку цього тисячоліття він був найбагатшою людиною світу.

Хоча зараз Масайосі Сон має понад 45 мільярдів доларів, колись він був значно багатшим і втратив все.

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Як Масайосі втратив все

На піку епохи доткомів Масайосі Сон збагачувався на 10 мільярдів доларів щотижня, тобто в середньому на 1,4 мільярда доларів щодня. На той час він був найбагатшою людиною на планеті.

Але це тривало недовго. Після того, як бульбашка доткомів лопнула, акції його компанії SoftBank за два місяці подешевшали на 75%, а до кінця 2000 року вже коштували на 93% менше.

Бізнес ледь не збанкрутував, а Сон в кінцевому підсумку втратив 70 мільярдів доларів, що є найбільшим в історії зафіксованим фінансовим збитком для людини.

Що таке бульбашка доткомів Економічна бульбашка, яка існувала протягом 1995 – 2001 років. Вона утворилася внаслідок злету акцій інтернет-компаній, створення нових компаній та переорієнтацію старих на інтернет-бізнес. Ринок був настільки переоцінений, що коли нові бізнес-моделі виявилися неефективними, то ринок акцій різко обвалився.

Як Масайосі Сон "вижив"

Якось я вижив,

– сказав Сон.

Саме прогнозування врятувало засновника Softbank. Після нелегкого періоду Сон вирішив придбати Vodafone Japan у 2006 році. І це стало революційною угодую, яка повернула SoftBank до життя. З того часу компанія зростає.

Сон у 2013 році повернув собі статус мільярдера і наразі входить в коло найбагатших у світі.

Зараз Сон щорічно інвестує мільярди у технологічні компанії, особливо в ті, які займаються робототехнікою та штучним інтелектом.

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Переживши такий несподіваний крах свої компанії, Масайосі Сон став одержимим майбутнім та прогнозуванням. Він розробив 300-річний план для Softbank.

Бувають хороші та погані часи, але SoftBank є завжди,

– сказав Масайосі Сон.

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