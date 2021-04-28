Инвестор – известный как Оракул Омахи – является генеральным директором Berkshire Hathaway. Несмотря на капитал размером 103 миллиарда долларов , по данным Forbes , шестой самый богатый человек в мире наслаждается простым и экономным жизни. А значительную часть своего состояния отдает на благотворительность.

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Как живет Уоррен Баффет

Старый дом

Уоррен Баффет приобрел свой дом еще в 1958 году за 31 500 долларов (сейчас это примерно 285 000 долларов).



Дом Уоррена Баффета / Фото Wikimedia Commons

Я бы не обменял его ни на что,

– сказал Баффет.

Дешевый завтрак

Баффет тратит на еду очень мало. Почти каждое утро он завтракает в McDonald's:

если рынки, в которых лежат его инвестиции, растут – он покупает сэндвич с беконом, яйцом и сыром за 3,89 доллара.

если рынки падают – он ограничивается сэндвичем за 3,19 доллара.

а если все очень плохо, – покупает две колбасные котлеты по 2,38 доллара.

Было странным узнать о Уоррене, что он ест. Он в основном ест то, что ему нравилось в 6 лет – гамбургеры, мороженое и колу,

– написал Билл Гейтс.

Баффет пошутил, что у шестилетних самый низкий уровень смертности, поэтому он решил питаться как они.

Автомобили со скидкой

Уоррен Баффет покупал машины со скидкой. Например, автомобиль повредил град или в машины незначительный дефект.

Он держит машины, пока я не скажу ему, что время для нового автомобиля,

– сказала его дочь.

На самом деле Баффет проезжает всего 3500 миль в год, поэтому не нуждается в частой смене машины.

Доступные хобби

Гольф или прогулка на яхте – привычные представления о том, как развлекаются богатые. Для Уоррена Баффета достаточно карточной игра бридж. Сам миллиардер рассказывал, что его так захватывает эта игра, что он был бы готов сесть в тюрьму, если бы рядом были 3 сокамерники, с которыми он бы играл в бридж.

Если я играю в бридж, а голая женщина проходит мимо, я даже не вижу ее,

– смеялся Баффет во время интервью CBS.

Старушка Nokia вместо смартфонов

Сейчас Баффет пользуется iPhone, который ему лично передал Тим Кук, глава компании Apple. Но долгое время Баффет использовал кнопочные телефоны и менял их только тогда, когда те ломались.



Телефон Уоррена Баффета / Фото GettyImages

Купоны

Уоррен Баффет не пропускает возможности сэкономить деньги. В своей поездке с супругами Гейтс в Гонконг, он оплачивал свой обед в McDonald's купоном на скидку.