Инвестор – известный как Оракул Омахи – является генеральным директором Berkshire Hathaway. Несмотря на капитал размером 103 миллиарда долларов, по данным Forbes, шестой самый богатый человек в мире наслаждается простым и экономным жизни. А значительную часть своего состояния отдает на благотворительность.
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Как живет Уоррен Баффет
Старый дом
Уоррен Баффет приобрел свой дом еще в 1958 году за 31 500 долларов (сейчас это примерно 285 000 долларов).
Дом Уоррена Баффета / Фото Wikimedia Commons
Я бы не обменял его ни на что,
– сказал Баффет.
Дешевый завтрак
Баффет тратит на еду очень мало. Почти каждое утро он завтракает в McDonald's:
- если рынки, в которых лежат его инвестиции, растут – он покупает сэндвич с беконом, яйцом и сыром за 3,89 доллара.
- если рынки падают – он ограничивается сэндвичем за 3,19 доллара.
- а если все очень плохо, – покупает две колбасные котлеты по 2,38 доллара.
Было странным узнать о Уоррене, что он ест. Он в основном ест то, что ему нравилось в 6 лет – гамбургеры, мороженое и колу,
– написал Билл Гейтс.
Баффет пошутил, что у шестилетних самый низкий уровень смертности, поэтому он решил питаться как они.
Автомобили со скидкой
Уоррен Баффет покупал машины со скидкой. Например, автомобиль повредил град или в машины незначительный дефект.
Он держит машины, пока я не скажу ему, что время для нового автомобиля,
– сказала его дочь.
На самом деле Баффет проезжает всего 3500 миль в год, поэтому не нуждается в частой смене машины.
Доступные хобби
Гольф или прогулка на яхте – привычные представления о том, как развлекаются богатые. Для Уоррена Баффета достаточно карточной игра бридж. Сам миллиардер рассказывал, что его так захватывает эта игра, что он был бы готов сесть в тюрьму, если бы рядом были 3 сокамерники, с которыми он бы играл в бридж.
Если я играю в бридж, а голая женщина проходит мимо, я даже не вижу ее,
– смеялся Баффет во время интервью CBS.
Старушка Nokia вместо смартфонов
Сейчас Баффет пользуется iPhone, который ему лично передал Тим Кук, глава компании Apple. Но долгое время Баффет использовал кнопочные телефоны и менял их только тогда, когда те ломались.
Телефон Уоррена Баффета / Фото GettyImages
Купоны
Уоррен Баффет не пропускает возможности сэкономить деньги. В своей поездке с супругами Гейтс в Гонконг, он оплачивал свой обед в McDonald's купоном на скидку.