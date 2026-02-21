Ці банкноти підуть на утилізацію: який вигляд мають "старі" гривні

З 2 березня в Україні деякі банкноти перестануть бути засобами платежу. Їх не прийматимуть при розрахунках готівкою за товари й послуги, однак громадяни матимуть час обміняти такі купюри.

Які банкноти замінять на монети?

Йдеться про 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003 – 2007 років. Деталі пояснили в Нацбанку, оголосивши терміни процедури.

Дивіться також Зношені долари та євро: чи можна обміняти пошкоджену готівку в Україні

Наразі українці майже не використовують банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, тож натрапити на них у роздрібній торгівлі складно.

За даними Нацбанку, середній термін придатності цих купюр становить близько 2,5 років, тобто фактично вони вже зношені.

Поступове вилучення розпочалося майже шість років тому, а тепер обміняти такі гроші можна в:

усіх відділеннях банків України – до 26 лютого 2027 року включно;

уповноважених банках ("Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", "ПУМБ") – до 28 лютого 2029 року включно;

Нацбанку – наразі безстроково.



Який вигляд мають "старі" гривні / Фото Нацбанку

До слова, в обігу вже багато років перебувають монети відповідного номіналу. Тривалість їх "життя" значно довша, близько 20 – 25 років.

Які ще купюри виводять з обігу?

Нагадаємо, раніше регулятор також розпочинав поступову заміну 50 та 200 гривень на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління. Це має завершити процес осучаснення ряду гривні.



Який вигляд мають "старі" гривні / Фото Нацбанку

Окрім того, з початку 2023 року триває вилучення 20 та 100 гривень старого зразка, а з серпня 2024 року – 500 гривень.



Який вигляд мають "старі" гривні / Фото Нацбанку

Що відомо про вилучення монет в Україні?