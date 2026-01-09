Що відомо про нове рішення НБУ?

Знищити планують монети номіналами: 1, 2, 5 та 25 копійок. Саме вони вилучаються з обігу ще з 2019 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Як вплинуло на ціну нафти рішення США реалізовувати нафту з Венесуели

До того ж наразі вилучаються з обігу монети номіналом 10 копійок. Нагадаємо, відповідне рішення було ухвалене ще 1 жовтня 2025 року, повідомляє Нацбанк.

Торік вилучено вже 3,1 мільйона штук монет цього номіналу. За нашими розрахунками з готівкового обігу може повернутися 5 – 6% монет номіналом 10 копійок, це близько 420 тонн. Тобто загальний обсяг монет, що потребуватимуть утилізації, становитиме понад 1 200 тонн,

– повідомляє регулятор.

Зауважимо, що наразі знищення монет також відбувається. Воно здійснюється на застарілому обладнанні Банкнотно-монетного двору загальною потужністю від 100 до 185 кілограмів в годину.

Потрібно розуміти, що при таких параметрах знищення вказаного обсягу монет займе більш як 9 років. А з новим обладнанням на це необхідно майже вдвічі менше – орієнтовно 4 роки.

Цікаво! Вартість нового обладнання – 252 300 євро, відповідно до теперішнього курсу, це орієнтовно 12,6 мільйона гривень.

Наразі ми дійсно купуємо спеціалізоване обладнання виробника Monea, марки M60-Decoiner 600 для знищення монет. Цей процес розпочався ще у 2024 році,

– розповів НБУ.

Для чого ще НБУ купує нове обладнання для знищення монет?