21 февраля, 15:18
3

Эти банкноты пойдут на утилизацию: как выглядят "старые" гривны

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • Со 2 марта некоторые банкноты в Украине перестанут быть средствами платежа, в частности 1, 2, 5 и 10 гривен старого образца.
  • Обмен банкнот возможен в отделениях банков до 2027 года, в уполномоченных банках до 2029 года, а в Нацбанке бессрочно.

Со 2 марта в Украине некоторые банкноты перестанут быть средствами платежа. Их не будут принимать при расчетах наличными за товары и услуги, однако граждане будут иметь время обменять такие купюры.

Какие банкноты заменят на монеты?

Речь идет о 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003 – 2007 годов. Детали объяснили в Нацбанке, объявив сроки процедуры.

Сейчас украинцы почти не используют банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, поэтому встретить их в розничной торговле сложно.

По данным Нацбанка, средний срок годности этих купюр составляет около 2,5 лет, то есть фактически они уже изношены.

Постепенное изъятие началось почти шесть лет назад, а теперь обменять такие деньги можно в:

  • всех отделениях банков Украины – до 26 февраля 2027 года включительно;
  • уполномоченных банках ("Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", "ПУМБ") – до 28 февраля 2029 года включительно;
  • Нацбанке – пока бессрочно.


Как выглядят "старые" гривны / Фото Нацбанка

К слову, в обращении уже много лет находятся монеты соответствующего номинала. Продолжительность их "жизни" значительно длиннее, около 20 – 25 лет.

Какие еще купюры выводят из обращения?

Напомним, ранее регулятор также начинал постепенную замену 50 и 200 гривен на банкноты аналогичных номиналов современного поколения. Это должно завершить процесс осовременивания ряда гривны.


Как выглядят "старые" гривны / Фото Нацбанка

Кроме того, с начала 2023 года продолжается изъятие 20 и 100 гривен старого образца, а с августа 2024 года – 500 гривен.


Как выглядят "старые" гривны / Фото Нацбанка

Что известно об изъятии монет в Украине?

  • В 2019 году в Украине изъяли из обращения монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек, в 2020 году – 25 копеек, а с 2025 года – процесс начали для 10 копеек.

  • В январе стало известно о покупке регулятором специализированного оборудования стоимостью более 12 миллионов гривен. Оно предназначено для уничтожения около 800 тонн изъятых монет.