До цього, попри масштабні санкції Вашингтона проти Москви, американці все ще могли торгувати мільярдними російськими активами на вторинних ринках. Втім від 6 червня заборона поширилась на усі російські акції та борги.

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Позиція Міністерства фінансів США

У казначействі Сполучених Штатів Америки пояснили ухвалене рішення тим, що американці раз і назавжди повинні забути про інвестиції "в успіх" Росії.

Відповідно до нашої цілі відмовити Росії у наданні фінансових ресурсів, необхідних їй для продовження жорстокої війни проти України, Міністерство фінансів дало зрозуміти, що американцям заборонено робити нові інвестиції в успіх Росії, зокрема й шляхом торгів на вторинному ринку,

– заявив представник американського Мінфіну.

Разом з тим, як зазначається у повідомленні міністерства, обмеження не застосовуються щодо тих російських активів, якими вже володіють громадяни США – їх дозволено утримувати або продавати. Крім того, можливою є також купівля акцій американських фондів, які містять російські борги та акції.

Державний і корпоративний борг Росії

До слова, за даними Morgan Stanley, російський державний і корпоративний борг на міжнародних ринках на початку 2022 року становив трохи більше ніж 472 мільярдів доларів. Ця сума робить борг країни-агресорки одним із найбільших пулів активів на ринках, що розвиваються, після Мексики, Індонезії та Туреччини.

Разом з тим сукупна ринкова капіталізація Московської фондової біржі нині становить близько 35 трильйонів рублів (близько 588,24 мільярда доларів). Це майже на третину менше, ніж на початку 2022 року – у січні вона становила 50 трильйонів рублів.