Росії загрожує історичний дефолт. Річ у тому, що 25 травня Мінфін США відмовився продовжувати для держави-агресорки дію ліценції, з якою Москва могла б продовжувати обслуговувати зовнішній борг у доларах США.

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До ухвалення цього рішення, Росія могла виконувати свої обов'язки перед іноземними інвесторами, здійснюючи виплати у доларах через американські та міжнародні банки.

Росія на межі дефолту

У п'ятницю Міністерство фінансів Росії перерахувало 100 мільйонів доларів для виплат відсотків за єврооблігаціями у рублях на рахунок однієї із фінустанов. Якщо ж ці гроші не отримують іноземні інвестори, то це означатиме дефолт у Росії. Для здійснення цього платежу передбачений пільговий період протягом 30 днів.

Держава-агресорка може оголосити дефолт вперше з 1917 року попри заяви Кремля, що вони мають достатньо коштів, аби виконати свої фінансові зобов'язання перед іноземними інвесторами.

Ще 2 мільярди доларів Росія має виплатити до кінця року. Проте за деякими облігаціями, які були випущені після 2014 року, можливо проводити виплати у рублях або інших альтернативних валютах за умовами контрактів.

Позиція держави-агресорки

Глава Мінфіну Росії Антон Сілуанов заявив російським ЗМІ, що Москва продовжить виконувати свої зобов'язання за зовнішніми боргами у рублях. Тоді як іноземним інвесторам з єврооблігаціями необхідно буде відкрити рахунки у рублях та твердій валюті у російських банках, аби отримати свої гроші.

За його словами, це буде схоже на схему, яку вони запропонували покупцям російського газу, щоб отримувати оплату у рублях. Це працює наступним чином:

російська сторона отримує кошти в іноземній валюті;

конвертує ці гроші у рублі від імені покупців газу.

Такий же механізм пропонує Росія й для іноземних інвесторів. Єдина відмінність – все буде працювати у зворотному порядку й буде проходити через Національний розрахунковий депозитарій. Наразі ця фінустанова не потрапила до санкційного списку США, на відміну від ЄС. Санкції від Євросоюзу ще більше ускладнили ситуацію для Росії.

Думка експертів

Експерт компанії BlueBay Asset Management Тімоті Еш вважає, що іноземні інвестори навряд чи погодяться на умови держави-агресорки щодо відкриття рахунків у російських банках.

Вони не збираються шкодити своїй репутації чи ризикувати через недотримання вимог, проходячи через цей процес заради кількох сотень мільйонів доларів. Вони не хочуть потрапити під вторинні санкції від США,

– наголосив Тімоті Еш.

Крім того, він досить скептично оцінює можливість Росії уникнути визнання країни неплатоспроможною за іноземними боргами міжнародними інституціями та рейтинговими агентствами. Експерт припустив, оскільки усі виплати у рублях будуть заблоковані Мінфіном США, інвестори не отримають кошти. На його думку, так чи інакше варіанти для Росії завершаться.

Важливо! Крім того, Тімоті Еш додав, що у Росії, насправді вже може бути дефолт. Річ у тому, дві купонні виплати за облігаціями федерального займу в рублях на початку березня ще не надійшли до власників цінних паперів.

Є також важливі питання щодо того, як іноземні інвестори, індивідуальні чи інституційні, відкриватимуть рахунки в російських банках з огляду на санкції проти Росії, або як кошти, які зберігають на рахунках російських фінансових установ, можна репатріювати без порушення санкцій. Власники облігацій, можливо, не захочуть використовувати цей шанс і віддадуть перевагу залишатися в рамках санкцій, проходячи через судову процедуру дефолту.