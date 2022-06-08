До этого, несмотря на масштабные санкции Вашингтона против Москвы, американцы все еще могли торговать миллиардными российскими активами на вторичных рынках. Впрочем, с 6 июня запрет распространился на все российские акции и долги.

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Позиция Министерства финансов США

В казначействе Соединенных Штатов Америки объяснили принятое решение тем, что американцы раз и навсегда должны забыть об инвестициях "в успех" России.

Согласно нашей цели отказать России в предоставлении финансовых ресурсов, необходимых ей для продолжения жестокой войны против Украины, Министерство финансов дало понять, что американцам запрещено делать новые инвестиции в успех России, в том числе путем торгов на вторичном рынке,

– заявил представитель американского Минфина.

Вместе с тем, как отмечается в сообщении министерства, ограничения не применяются в отношении тех российских активов, которыми уже владеют граждане США – их разрешено содержать или продавать. Кроме того, возможна также покупка акций американских фондов, содержащих российские долги и акции.

Государственный и корпоративный долг России

К слову, по данным Morgan Stanley, российский государственный и корпоративный долг на международных рынках в начале 2022 года составил чуть больше 472 миллиардов долларов. Эта сумма делает долг страны-агрессорки одним из крупнейших пулов активов на развивающихся рынках после Мексики, Индонезии и Турции.

Вместе с тем совокупная рыночная капитализация Московской фондовой биржи в настоящее время составляет около 35 триллионов рублей (около 588,24 миллиарда долларов). Это почти на треть меньше, чем в начале 2022 года – в январе она составляла 50 триллионов рублей.