Національне бюро статистики Китаю заявило, що індекс цін виробників стрімко пішов вгору через зростання вартості сировини. За даними Wind Information, у 2008 році цей показник виріс на 9,13%.

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Китайські компанії стурбовані зростанням цін на сировину

Професорка фінансів та академічна директорка програм МВА Пекінської вищої школи бізнесу Ган Цзе заявила, що стрибок цін на сировину особливо турбує компанії, які безпосередньо пов'язані з:

будівельними матеріалами,

залізом,

сталлю.

Ці компанії більш песимістичні. Вони бачать дуже різке зростання витрат, і вони думають, що це триватиме до кінця року,

– уточнила професорка, додавши, що інші фірми очікують нормалізації цін набагато раніше.

Попри ускладнення ситуації ділові настрої китайських виробників залишаються незмінними. Проте, частка компаній, які звітують про валову маржу нижче 15%, зросла приблизно до 70%. За словами Ган Цзе, низка компаній навіть не мають змоги приймати нові замовлення, оскільки зі збільшення обсягів виробництва наростають і їхні фінансові втрати. Ці фірми вже оцінюють свої прибутки у від'ємних цифрах.

Валова маржа Це загальний дохід від обсягу продажів компанії, за вирахуванням вартості проданих товарів, поділене на загальний виторг, виражений у відсотках. Уряд Китаю оголосив про додаткову підтримку для малого бізнесу. Перш за все це стосується тих компаній, які постраждали від зростання цін на сировинні товари. Віцеміністр Міністерства промисловості та інформаційних технологій Ван Цзянпін зазначив, що зростання цін на сировину має "досить великий вплив" на середній та малий бізнес. Відповідно до останніх даних, вартість видобутку нафти та природного газу в Китаї зросла майже вдвічі – на 99,1%, тоді як вартість перероблення нафти, вугілля та інших видів палива – на 34,3%.

Натомість зростання приватних споживчих витрат не було таким стрімким. Бюро статистики Китаю інформує, що індекс споживчих цін у травні піднявся на 1,3% проти прогнозованих 1,6%, Цей показник зменшився у зв'язку зі знеціненням свинини. Вартість цього м'яса невпинно зростала протягом двох останніх років.

Загроза торгової війни

Китайські виробники також стурбовані очікуваним падінням обсягів закупівель з-за кордону. Минулого року Піднебесна пережила бум експорту, зумовлений глобальним попитом на медичні маски та інші товари, пов’язані зі здоров’ям. Це стало потужним стимулом для китайської економіки у розпал пандемії.

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Відносини між Китаєм та США зараз проходять через одне з найнапруженіших загострень за останні три роки. Країни обклали товари одна одної митом. Експорт китайських товарів до США у травні виріс у порівнянні з попереднім місяцем, однак імпорт зменшився. Крім того, масштабну інвестиційну угоду між Китаєм та Європою, яку майже підписали наприкінці минулого року, зараз навряд чи вдасться скріпити підписами. Усе через санкційні обмеження, які були введені сторонами через порушення прав людини.

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