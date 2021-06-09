За даними ProPublica, Джефф Безос як мінімум два роки не сплачував податок на прибуток. У матеріалах журналісти-розслідувачі згадують про 2007 та 2011 роки. Видання Forbes назвало засновника Amazon найбагатшою людиною світу, оцінивши його капітал у 189 мільярдів доларів.

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Джефф Безос два роки не платив податки

ProPublica повідомляє, що Безос ухилявся від сплати податку на прибуток, посилаючись на інвестиційні збитки. У своїх податкових деклараціях, він зазначав, що його фінансові втрати, перевищували суми, які він заробляв за допомогою інших джерел доходів:

зарплата,

дивіденди від акцій тощо.

Статки мільярдера суттєво залежать від пакета акцій Amazon, яким він володіє. Хоча Безос неодноразово продавав ці активи за готівку. Йому належить 10,3% цінних паперів Amazon, орієнтована вартість яких становить 170 мільярдів доларів.

Загалом з 2006 по 2018 роки гендиректор Amazon сплатив до державного бюджету США у вигляді податків майже 1,4 мільярда доларів при заявленому доході в 6,5 мільярда доларів, або за ставкою близько 21,5%. Цікаво, що цей звіт не враховує значне зростання капіталу Джеффа Безоса за аналогічний проміжок часу – приблизно 127 мільярдів доларів – завдяки частці його акцій Amazon.

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