За підсумками 2023 року, ВВП США зріс на 6,3%, а Китаю – 4,6%. Частково успіх США можна пояснити енергійним американським споживачам.

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США – перша економіка світу

Це означає, що США ще більше випередили Китай у протистоянні за статус першої економіки світу. Крім того, це свідчить, що американська економіка виходить із періоду пандемії коронавірусу у значно кращому становищі за китайську.

Дивовижний поворот долі,

– старший професор міжнародної торгової політики в Корнельському університеті Есвар Прасад.

Цікаво, що багато аналітиків прогнозували рецесію у США на початку 2023 року та стрімке відновлення економіки Китаю. За словами експерта, сильні показники американської економіки у поєднанні з усіма короткостроковими й довгостроковими перешкодами, з якими стикається китайська економіка, ставлять під сумніви здатність Китаю випередити США.

Економічну ситуацію в країн також відображають фондові ринки. Нагадаємо, що акції американських компаній фіксують рекорди на біржі, тоді як китайські та гонконзькі цінні папери втратили понад 6 трильйонів доларів. Крім того, з'явилася інформація про тиск на інвесторів зі сторони китайської влади.