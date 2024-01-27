По итогам 2023 года, ВВП США вырос на 6, 3%, а Китая– 4, 6%. Отчасти успех США можно объяснить энергичным американским потребителям.

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США– первая экономика мира

Это значит, что США еще больше опередили Китай в противостоянии статусу первой экономики мира. Кроме того, это свидетельствует, что американская экономика исходит из периода пандемии коронавируса в значительно лучшем положении, чем китайская.

Удивительный поворот судьбы,

– старший профессор международной торговой политики в Корнельском университете Эсвар Прасад.

Интересно, что многие аналитики прогнозировали рецессию в США в начале 2023 года и стремительное восстановление экономики Китая. По словам эксперта, сильные показатели американской экономики в сочетании со всеми краткосрочными и долгосрочными препятствиями, с которыми сталкивается китайская экономика, ставят под вопрос способность Китая опередить США.

Экономическую ситуацию стран также отражают фондовые рынки. Напомним, что акции американских компаний фиксируют рекорды на бирже, тогда как китайские и гонконгские ценные бумаги потеряли более 6 триллионов долларов. Кроме того, появилась информация о давлении на инвесторов со стороны китайских властей.