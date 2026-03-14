Війна з Іраном б’є по кишенях: США екстрено розпаковують запаси

США змушені використати "важку артилерію", щоб втихомирити паніку на нафтовому ринку, викликану війною в Ірані. Адміністрація президента Дональда Трампа запустила процедуру масштабного використання нафти з надзвичайних запасів країни.

Скільки нафти залучають США?

Для цього Білий дім оголосив запит на 86 мільйонів барелів сирої нафти зі стратегічного нафтового резерву США, пише Bloomberg.

У Міністерстві енергетики США заявили, що ці обсяги сировини стануть частиною загального плану із вивільнення 172 мільйонів барелів нафти. На ринок вони мають потрапити вже з кінця наступного тижня.

Цей крок покликаний стримати різке зростання цін:

на сиру нафту;

бензин;

дизель;

та авіаційне паливо.

Річ у тім, що ціни на нафту почали стрімко рости після ударів США та Ізраїлю по Ірану та подальшої ескалації конфлікту.

За умовами процедури, компані пізніше мають повернути "позичену" зі стратегічних резервів нафту міністерству енергетики, додавши додаткові барелі як премію. Заявки на участь у розподілі сировини прийматимуть до 17 березня.

Аналітики говорять, що на крім економічних факторів, рішення адміністрації має і політичну складову.

На президента Дональда Трампа зростає тиск через підвищення вартості пального напередодні проміжних виборів у листопаді,

– пише видання.

Варто знати! Міністерство енергетики додає, що протягом 2027 року стратегічні запаси нафти у США планують попонити приблизно на 200 мільйонів барелів. Ці обсяги не лише покриють використані зараз запаси, але й додадуть ще понад 20% до них.

Скільки планують використати резервів нафти?

Ініціатива США стане частиною міжнародного плану із вивільнення 400 мільйонів барелів нафти зі стратегічних резервів.

У середу, 11 березня країни, які входять до Міжнародного енергетичного агенства, одноголосно погодилися піти на такий крок, щоб пом'якшити наслідки нафтової кризи, пише The Wall Street Journal.

Виконавчий директор агентства Фатіх Бірол заявив, що зараз стратегічних запасів нафти для задоволення попиту вистачає:

в державних запасах міститься 1,2 мільярда барелів;

в обов'язкових комерційних сховищах – ще 600 мільйонів барелів.

За підрахунками, цих обсягів достатньо, щоб покрити до 124 днів постачань, втрачених через блокування Перської затоки.

Проте деякі аналітики вважають, що використання стратегічних резервів допоможе лише тимчасово вгамувати ціни на нафту.

Реальний вплив війни на нафтові й газові ринки залежатиме не тільки від масштабів бойових дій і пошкодження енергетичної інфраструктури, а передусім від того, як довго триватимуть перебої з судноплавством через Ормузьку протоку,

– наголошують в МЕА.

Зауважте! У січні світові запаси нафти, за даними агентства, оцінювали приблизно у 8,21 мільярда барелів.

Чому США та МЕА йдуть на радикальні кроки?