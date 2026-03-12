Як війна в Ірані впливає на енергоринок?

За словами Трампа, для Вашингтона є ключовим те, що Іран не має отримати ядерну зброю, повідомляє NBC.

Трамп наголошує, що США є найбільшим виробником нафти у світі. Але потрібно першочергово розв'язати проблеми на Близькому Сході, повідомляє Reuters.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Для мене, як президента, набагато більший інтерес і значення має зупинення злої імперії, Ірану, від отримання ядерної зброї та знищення Близького Сходу і, власне, всього світу.

Зауважимо, нещодавно Тегеран вказав, що ціни на нафту продовжать зростати. Це відбуватиметься, якщо США та Ізраїль не припинять атаки. Очікується, що ціна бареля сягатиме 200 доларів.

Уже у цей понеділок вартість нафти фіксувалася біля рівня 119 доларів за барель. Згодом сировина дещо подешевшала.

Яка розвивалась ситуація на Близькому Сході?