Сколько нефти привлекают США?

Для этого Белый дом объявил запрос на 86 миллионов баррелей сырой нефти из стратегического нефтяного резерва США, пишет Bloomberg.

В Министерстве энергетики США заявили, что эти объемы сырья станут частью общего плана по высвобождению 172 миллионов баррелей нефти. На рынок они должны попасть уже с конца следующей недели.

Этот шаг призван сдержать резкий рост цен:

на сырую нефть;

бензин;

дизель;

и авиационное топливо.

Дело в том, что цены на нефть начали стремительно расти после ударов США и Израиля по Ирану и дальнейшей эскалации конфликта.

По условиям процедуры, компании позже должны вернуть "одолженную" из стратегических резервов нефть министерству энергетики, добавив дополнительные баррели в качестве премии. Заявки на участие в распределении сырья будут принимать до 17 марта.

Аналитики говорят, что на кроме экономических факторов, решение администрации имеет и политическую составляющую.

На президента Дональда Трампа растет давление из-за повышения стоимости топлива накануне промежуточных выборов в ноябре,

– пишет издание.

Стоит знать! Министерство энергетики добавляет, что в течение 2027 года стратегические запасы нефти в США планируют попонить примерно на 200 миллионов баррелей. Эти объемы не только покроют использованные сейчас запасы, но и добавят еще более 20% к ним.

Сколько планируют использовать резервов нефти?

Инициатива США станет частью международного плана по высвобождению 400 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов.

В среду, 11 марта страны, которые входят в Международное энергетическое агентство, единогласно согласились пойти на такой шаг, чтобы смягчить последствия нефтяного кризиса, пишет The Wall Street Journal.

Исполнительный директор агентства Фатих Бирол заявил, что сейчас стратегических запасов нефти для удовлетворения спроса хватает:

в государственных запасах содержится 1,2 миллиарда баррелей;

в обязательных коммерческих хранилищах – еще 600 миллионов баррелей.

По подсчетам, этих объемов достаточно, чтобы покрыть до 124 дней поставок, потерянных из-за блокировки Персидского залива.

Однако некоторые аналитики считают, что использование стратегических резервов поможет лишь временно успокоить цены на нефть.

Реальное влияние войны на нефтяные и газовые рынки будет зависеть не только от масштабов боевых действий и повреждения энергетической инфраструктуры, а прежде всего от того, как долго будут продолжаться перебои с судоходством через Ормузский пролив,

– отмечают в МЭА.

Заметьте! В январе мировые запасы нефти, по данным агентства, оценивали примерно в 8,21 миллиарда баррелей.

Почему США и МЭА идут на радикальные шаги?