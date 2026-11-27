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Кого заохочували вийти з ОПЕК

Раніше у 2026 році адміністрація Дональда Трампа наполегливо закликала Венесуелу та Ірак розглянути таку можливість. Ба більше, американці могли перешкодити сплаті Каракасом щорічного членського внеску, повідомляє агентство Reuters, журналісти якого поспілкувалися з десятьма обізнаними джерелами.

Ці непублічні дії стали "незвично прямим викликом організації", яку глава Білого дому вже давно звинувачує у штучному завищенні цін на нафту. Річ у тім, що представники США прагнули збільшення обсягів видобутку "чорного золота" й залучення інвестицій в галузь в обох державах, але водночас побоювалися, що виробничі обмеження картелю завадять реалізації цих планів.

Що сталося з Венесуелою?

Переговори розпочалися ще після усунення Ніколаса Мадуро в січні, адже Трамп хотів, аби американські нафтові гіганти відновили видобуток сировини в країні, що мало б зміцнити енергетичну безпеку Західної півкулі. До того ж Вашингтон мав вагомий важіль впливу – контроль над доступом венесуельської влади до державних коштів. Саме цим, як стверджують співрозмовники медіа, США і скористалися, заблокувавши сплату щорічного членського внеску.

Зрештою тиск на Каракас був настільки відчутним, що влітку втрутився спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман. Йому нібито вдалося переконати адміністрацію не наполягати на своєму, оскільки вже в серпні американський президент заявив, що Венесуела має сама вирішувати, чи залишатися їй в ОПЕК.

Як усе було з Іраком?

Доходи Іраку від експорту "чорного золота" досі проходять через Федеральний резервний банк Нью-Йорка – механізм, що зберігся з часів війни 2003 року. Однак інтерес американців не обмежується контролем над фінансовими потоками.

Улітку американські чиновники провели консультації з прем'єром Алі Фалехом аз-Зейді на тлі планів ExxonMobil і Chevron здійснити масштабні інвестиції в країні, тож той навіть виніс питання виходу з ОПЕК на засідання уряду. Утім, профільне міністерство виступило проти: відомство переконало посадовця зберегти членство в картелі та натомість добиватися більшої квоти на видобуток сировини.

Зауважте! Представник Держдепартаменту США припустив, що раніше цьогоріч чиновники нижчого рівня справді могли порушувати питання виходу з ОПЕК у розмовах із венесуельською владою, але на рівні високопосадовців цю тему буцімто не обговорювали. А от у ситуації з Іраком йшлося про вдосконалення енергетичної інфраструктури для збільшення обсягів виробництва та транспортування енергоносіїв, а не членство в картелі.

Що відомо про кризу в картелі

Дії Вашингтона створюють додатковий тиск на організацію, яка з 2019 року втратила вже чотирьох учасників (Катар, Еквадор, Анголу та ОАЕ). До того ж її частка на світовому ринку опустилася до мінімуму через перебої з постачанням сировини на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану – ще одного із засновників картелю.

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До слова, організацію створили в 1960 році, аби країни-виробники могли посилити свій вплив на міжнародну торгівлю "чорним золотом", яку тоді контролювала невелика група західних компаній. Нині ОПЕК налічує 11 учасників і координує обсяги видобутку в альянсі ОПЕК+ разом з іншими державами, зокрема й Росією.

Нагадаємо, Трамп упродовж своєї підприємницької та політичної кар'єри неодноразово критикував це об'єднання як монополію, що наживається на решті світу. Однак за останнє десятиліття саме США стали найбільшим виробником нафти, перетворившись на головного конкурента картелю.