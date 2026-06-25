Який радикальний варіант обмірковує Ірак

У разі відмови Багдад готовий розглянути різні сценарії, зокрема й вихід із картелю. Деталі в четвер, 25 червня, повідомили в Reuters із посиланням на обізнані з політикою країни джерела.

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Зокрема, високопоставлений чиновник профільного міністерства розповів журналістам, що ОПЕК варто серйозно поставитися до вимоги Іраку. Однак наразі країна не поспішає залишати організацію та все ж планує домогтися збільшення своєї квоти.

Саудівська Аравія та інші союзники повинні підійти до цієї справи з максимальною відповідальністю. У іншому разі Ірак буде змушений розглянути всі можливі варіанти,

– наголосив посадовець.

Нагадаємо, новий прем'єр-міністр Іраку Алі аз-Заїді обійняв посаду лише в травні, визначивши серед ключових пріоритетів відновлення економіки, залучення іноземних інвестицій та боротьбу з корупцією. На цьому тлі влада прагне якнайшвидше повернутися до повноцінного експорту нафти.

За словами речника уряду, країна працює над відновленням постачань на зовнішні ринки та планує в найближчі роки збільшити видобуток до 7 мільйонів барелів на добу.

Після перемир'я між США та Іраном "чорне золото" продовжує дешевшати. Його ціна вже навіть опустилася до довоєнних рівнів, сягнувши позначки нижче 73 доларів за барель.

Чому це стане шоком для картелю

Зауважимо, що радикальне рішення Іраку може стати черговим ударом для ОПЕК. Ба більше, з 1 травня організацію залишили Об'єднані Арабські Емірати, які роками сперечалися через квоти на видобуток із її лідером – Саудівською Аравією.

До слова, Ірак є один із п'яти членів-засновників нафтового картелю, який створили в 1960 році саме в Багдаді. Наразі до його складу також входять Алжир, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія та Нігерія.