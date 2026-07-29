Чому в НПЗ не поспішають інвестувати

Ще за кілька місяців до землетрусів там побували кореспонденти Reuters, зокрема біля заводів "Амуай" і "Кардон". Під час поїздки журналісти поспілкувалися з чотирма десятками працівників, підрядників, місцевих жителів і галузевих експертів.

Виявилося, що підприємства перебувають в аварійному стані, а їхнє технічне обслуговування практично відсутнє. Це свідчить про масштаб проблем, які стоять на заваді відновленню нафтової інфраструктури Венесуели, незважаючи на обіцянки Дональда Трампа залучити 100 мільярдів доларів іноземних інвестицій.

Попри критичне значення для внутрішнього ринку пального, НПЗ залишаються одними з найбільш занедбаних об'єктів країни. До того ж саме вони мають найменші шанси найближчим часом отримати зовнішнє фінансування, вважають опитані аналітики.

Додатковим ударом для галузі стали землетруси напередодні, що забрали життя понад 5 тисяч людей та спричинили масштабні руйнування. За словами місцевого енергетичного експерта Освальдо Феліццоли, тепер пріоритетом для влади є відбудова країни та ліквідація наслідків стихійного лиха.

Тож великі інвестиції в нафтопереробку Венесуели, найімовірніше, відкладуть щонайменше до 2027 року, а для повного відновлення потужностей заводів знадобиться близько 20 мільярдів доларів.

Нагадаємо, після усунення президента Ніколаса Мадуро на початку 2026 року адміністрація Трампа відкрила шлях для повернення американських і міжнародних компаній до Венесуели. Однак вони нібито й не поспішають вкладати кошти в місцеві НПЗ, адже у США є власна інфраструктура, здатна переробляти важку сировину.

До слова, саме Венесуела є країною з найбільшими запасами нафти. Йдеться приблизно про понад 303 мільярди барелів нафти, що становить 18% від усього світового обсягу "чорного золота".