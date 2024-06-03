США та інші країни серйозно стурбовані та незадоволені тим, як розвиваються відносини між Китаєм та Росією, особливо враховуючи війну проти України. Цю ситуацію, зокрема, прокоментував один із високопоставлених американських чиновників.

Варте уваги ОПЕК+ погодила продовження скорочення видобутку нафти ще на рік: усе що варто знати

Захід може запровадити санкції проти банків та компаній Китаю

Заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл, для прикладу, розповів, чи можуть санкції застосувати проти очільників китайських банків та компаній. За його словами, Вашингтон перш за все зосереджений на компаніях, які на системній основі залучені до підтримки Росії, а також уважно придивляються до фінансових установ у Китаї.

Важливо! Загалом США та інші країни можуть вжити заходів проти китайських компаній та фінансових установ, оскільки їх турбує підтримка, яку Росія отримує від Китаю у війні проти України.

До цього американський чиновник говорив, що існує нагальна потреба, аби європейські країни та НАТО передали Китаю колективний сигнал занепокоєння. Курт Кемпбелл додав, що і США, й інші країни зроблять кроки, які стануть сигналом про "глибоке невдоволення" для Китаю.

Більше новин про Китай

Нагадаємо, що наприкінці травня стало відомо, що відтік капіталу з Китаю злетів до пікового рівня з 2016 року. Ситуація суттєво погіршилася у квітні 2024 року. Тоді як торік друга економіка світу отримала найменший обсяг прямих іноземних інвестицій з початку 1990-их. Йдеться про 33 мільярди доларів. У річному розрахунку цей показник обвалився на понад 80%.

Також варто згадати, що США втрачають сотні мільярдів доларів через китайських шпигунів, які "працюють" з інтелектуальною власністю. Сума збитків коливаються від 200 до 600 мільярдів доларів на рік.