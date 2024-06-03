США и другие страны серьезно обеспокоены и недовольны тем, как развиваются отношения между Китаем и Россией, особенно учитывая войну против Украины. Эту ситуацию, в частности, прокомментировал один из высокопоставленных американских чиновников.

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Запад может ввести санкции против банков и компаний Китая

Заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл, для примера, рассказал, могут ли санкции применить против руководителей китайских банков и компаний. По его словам, Вашингтон прежде всего сосредоточен на компаниях, которые на системной основе привлечены к поддержке России, а также внимательно присматриваются к финансовым учреждениям в Китае.

Важно! В общем США и другие страны могут принять меры против китайских компаний и финансовых учреждений, поскольку их беспокоит поддержка, которую Россия получает от Китая в войне против Украины.

До этого американский чиновник говорил, что существует насущная необходимость, чтобы европейские страны и НАТО передали Китаю коллективный сигнал беспокойства. Курт Кэмпбелл добавил, что и США, и другие страны сделают шаги, которые станут сигналом о "глубоком недовольстве" для Китая.

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Напомним, что в конце мая стало известно, что отток капитала из Китая взлетел до пикового уровня с 2016 года. Ситуация существенно ухудшилась в апреле 2024 года. Тогда как в прошлом году вторая экономика мира получила наименьший объем прямых иностранных инвестиций с начала 1990-х. Речь идет о 33 миллиардах долларов. В годовом исчислении этот показатель обвалился более чем на 80%.

Также стоит упомянуть, что США теряют сотни миллиардов долларов из-за китайских шпионов, которые "работают" с интеллектуальной собственностью. Сумма убытков колеблются от 200 до 600 миллиардов долларов в год.