Зокрема, у ФБР заявили, що вони відкривають нове розслідування, пов'язане з Китаєм, кожні 10 годин. Наразі відкрито понад 2000 справ, більшість з яких – це економічне шпигунство. Цей показник за останні роки зріс на понад 1300%.

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Як Китай шкодить США

Також тривожить той факт, що Китай використовує загальнонаціональний підхід до війни. Йдеться про традиційні і нетрадиційні політичні інструменти в економічній, дипломатичній, військовій, розвідувальній та правоохоронній галузях.

Пекін особливо активний у кіберпросторі. Річ у тому, що Китай використовує атаки та шпигунство для тиску на супротивників і викрадення їхніх даних. Лише економіка США загалом втрачає від 200 до 600 мільярдів доларів у вигляді інтелектуальної власності на рік через китайське шпигунство.

Нагадаємо, що Білий дім вимагає від китайської криптоферми продати земельну ділянку біля американської військової бази, де зберігають ядерну зброю. Президент США Джо Байден навіть заявив про загрозу для національної безпеки через діяльність компанії.