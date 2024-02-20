Згідно з офіційними даними, у 2023 році Китай отримав найменший обсяг прямих іноземних інвестицій з початку 1990-их. Друга за розміром економіка світу вкрай складно відновлюється після пандемії коронавірусу, а інвестори шукають більш прибуткові активи.

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Китай втрачає іноземні інвестиції

Загалом у 2023 році у Китай надійшло приблизно 33 мільярди доларів у форматі прямих інвестицій, що є показником надходження іноземного капіталу в країну. Порівняно з попереднім роком цей індикатор обвалився на 82%, а також сягнув найнижчого рівня з 1993 року.

Ця інформація з'явилася на тлі низки складних викликів для Китаю. Варто виділити такі:

Стагнація економіки, з якою намагається боротися Пекін;

Криза на ринку нерухомості;

Слабкий внутрішній попит;

Низький рівень довіри серед інвесторів.

До спаду обсягів іноземних інвестицій в Китай також призвела геополітична невизначеність. Ще один фактор впливу – вищі відсоткові ставки на інших ринках. Через це іноземні компанії виводили гроші з Китаю, аби отримати вищий рівень прибутковості.

За розрахунками Financial Times з використанням даних Міністерства торгівлі Китаю, прямі іноземні інвестиції впали на 34% до 72,8 мільярда доларів (10 мільярдів доларів) у річному розрахунку станом на вересень. Це найбільший спад з 2014 року, коли ці дані стали доступними