Чому США можуть зняти санкції з нафти Росії?

Таким чином Вашингтон прагне стримати зростання цін на нафтопродукти по всьому світу, про що повідомив міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент в прямому ефірі телеканалу Fox Business.

Бессент заявив, що мова йде про близько 140 мільйонів барелів нафти. Це якраз той запас, що може стримати зростання світових цін на 10 – 14 днів.

По суті, ми б використовували іранські барелі проти іранців, щоб стримувати ціну протягом наступних 10 або 14 днів, доки ми продовжуємо цю кампанію,

– сказав міністр США.

Зверніть увагу! Він також додав, що вся ця нафта пішла б до Китаю, якщо санкції продовжать бути чинними. Проте якщо їх зняти – нафта може опинитися на світових ринках.

Ба більше, Вашингтон також може зняти обмеження з нафти Венесуели. Метою є збільшення видобутку нафти на тлі стрімкого зростання цін через війну з Іраном. Про це пише Bloomberg.

У матеріалі йдеться, що "подібні кроки" можуть бути оголошені вже цього тижня. Зокрема вони передбачають видачу більшої кількості індивідуальних ліцензій, що дозволять іноземним компаніям працювати у Венесуелі без порушення санкцій США.

Адміністрація також запровадить ширший механізм, який спростить вихід на венесуельський ринок для більшої кількості компаній,

– йде мова у тексті.

Зауважте! Поки що незрозуміло, чи буде це оформлено у вигляді загальної ліцензії.

Що ще відомо про чинну ситуацію?