Що впливає на ціну нафти?

"Вирішальним" став удар Ізраїлю по газовому родовищу Південний Парс, повідомляє Reuters.

Після того як це відбулося, Трамп звернувся до Ірану. Американський президент пообіцяв, що Ізраїль не повторить атаки по Південному Парсу, якщо іранські сили не розпочинатимуть війну проти Катару.

Важливо! Південний Парс – надважлива точка. Це іранський сектор найбільшого у світі родовища природного газу. Вказаний об'єкт Іран "ділить" з Катаром.

До того ж Трамп пообіцяв діяти, якщо Іран таки захоче напасти на Катар. Потрібно розуміти, що Доха є наразі союзником Вашингтона.

Ціни на нафту, як очікується, залишатимуться підтримуваними, оскільки нові удари Ірану по енергетичній інфраструктурі Близького Сходу посилюють регіональну напруженість, без ознак деескалації конфлікту або найближчого відновлення Ормузької протоки,

– вказала ринковий стратег Moomoo ANZ Тіна Тенг.

Які зараз ціни на нафту?

За даними сервісу Trading Economics, вартість нафти, залежно від марки така:

Нафта марки Brent коштує – 117,49 долара за барель.

коштує – 117,49 долара за барель. Американська нафта WTI – 99,43 долара за барель.

– 99,43 долара за барель. Російська Urals – 103,83 долара за барель.

Як розвивається ситуація на Близькому Сході зараз?