Що відомо про нове рішення Південної Кореї?

Південна Корея розглядає таку можливість на тлі послаблення санкцій проти Росії з боку США, повідомляє Reuters.

Зауважимо, Південна Корея припинила імпорт російської сирої нафти ще у грудні 2022 року. Це сталося на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє Petronet.

Зверніть увагу! Як показує звіт державного аналітичного центру Корейського інституту міжнародної економічної політики, за підсумками 2021 року, частка російської сирої нафти складала всього 5,6% від загального імпорту, який здійснила Південна Корея.

Міністр фінансів Ку Юн Чхоль заявив у середу, що країна обмежить експорт нафти та тимчасово визначить цю сировину як елемент економічної безпеки ланцюга поставок,

– вказує видання.

Потрібно розуміти, що Південна Корея надзвичайно залежна від ситуації на Близькому Сході. Річ у тім, що ця країна імпортує майже 70% від усієї сирої нафти саме через Ормузьку протоку.

Окрім цього, Південна Корея є великим імпортером нафти, що розщеплюється на нафтохімічні продукти. Це та сировина, яка застосовується для виготовлення пластмаси, електроніки та навіть автомобілів.

